Irã considera que persistem 'diferenças fundamentais' com EUA sobre tema nuclear

O objetivo é concluir um novo acordo para impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear, em troca da suspensão das sanções que paralisam sua economia.

O último pacto, de 2015, tornou-se obsoleto em 2018, durante o primeiro mandato do republicano Donald Trump (2017-2021), quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo e reimpuseram as sanções, o que levou o Irã a se desvincular de seus compromissos.

Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro, conversou nesta quinta-feira sobre o Irã com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cujo país é inimigo da República Islâmica, informou a porta-voz do Executivo americano, Karoline Leavitt.

O republicano considera que as negociações com Teerã, que Netanyahu vê com ceticismo e, inclusive, com hostilidade, "estão na direção certa", acrescentou.

Citando altos funcionários americanos que falaram sob condição de anonimato, o canal de notícias CNN reportou, na terça-feira, que Israel prepara ataques contra instalações nucleares iranianas.

Araghchi advertiu que o Irã vai considerar os Estados Unidos responsáveis por qualquer ataque israelense contra suas instalações.