Irã responsabilizará EUA por qualquer ataque israelense contra instalações nucleares

O Irã responsabilizará os Estados Unidos por qualquer ataque israelense às suas instalações nucleares, alertou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, em uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, divulgada nesta quinta-feira (22).

"No caso de um ataque às instalações nucleares da República Islâmica do Irã pelo regime sionista, o governo americano (...) arcará com a responsabilidade legal", escreveu Araqchi, após reportagens do canal americano CNN sobre supostos preparativos militares israelenses contra o Irã.

O chanceler iraniano emitiu este alerta antes de uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos na sexta-feira em Roma.