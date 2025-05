Luka Modric anuncia sua saída do Real Madrid após 13 temporadas

O meio-campista croata Luka Modric, do Real Madrid, anunciou nesta quinta-feira (22) que deixará o Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, depois de ter jogado treze temporadas e conquistado seis títulos da Liga dos Campeões.

"Chegou o momento. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim... No sábado, jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu", escreveu Modric, de 39 anos, em sua conta no Instagram.

"Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisa do melhor time do mundo e a ambição de fazer grandes coisas, mas não poderia imaginar o que viria a seguir", acrescentou o croata, que ganhou a Bola de Ouro em 2018.