Messi elege cabeçada na final da Liga dos Campeões de 2009 como seu gol favorito

Lionel Messi escolheu o icônico gol de cabeça do Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2009 como o gol favorito de sua lendária carreira, e agora ele está pronto para se tornar uma obra de arte beneficente.

O gol espetacular do craque argentino garantiu a vitória do Barça por 2 a 0 sobre o Manchester United na final disputada no Estádio Olímpico de Roma.

"Tive muitos gols que talvez sejam ainda mais bonitos e de enorme valor, também pela sua importância, mas o de cabeça na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United sempre foi o meu favorito", disse Messi em um comunicado divulgado por seu atual time, o Inter Miami, da Liga Norte-Americana (MLS).