Mulheres começam a ganhar espaço na indústria cinematográfica indiana

A nação mais populosa do mundo produz entre 1.800 e 2.000 filmes por ano em mais de 20 idiomas diferentes. Bollywood, a indústria de idioma hindu, é um dos seus segmentos mais importantes, com mais de 300 produções.

No entanto, esses filmes raramente conseguiam retratar as mulheres de forma autêntica e geralmente as classificavam em papéis de donas de casa passivas ou mães que cedem à pressão social.

Um estudo de 2023 do Instituto Tata de Ciências Sociais (TISS) revelou que as personagens femininas nos filmes de maior bilheteria da Índia desempenham papéis românticos e têm "pele clara, corpo esguio e pouco tempo em cena".

Mas especialistas da indústria apontam que vários filmes dirigidos por mulheres receberam reconhecimento internacional e também tiveram bom desempenho nas bilheterias indianas.

O filme "Tudo Que Imaginamos Como Luz", um conto poético de duas enfermeiras que iniciam uma amizade intergeracional, foi a primeira produção indiana a ganhar o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes do ano passado.

A diretora Payal Kapadia disse que queria romper com o retrato unidimensional das mulheres indianas, que muitas vezes reflete "padrões irreais estabelecidos pela sociedade", em favor de um que permitisse que as mulheres "fossem elas mesmas, autênticas e fiéis a quem são em suas vidas cotidianas".