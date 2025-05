Napoli a um passo do 'Scudetto'; Inter precisa vencer e torcer por tropeço

No entanto, o ex-técnico de Juventus, Inter e Tottenham não estará à beira do campo na sexta-feira para a partida mais importante da temporada. Ele foi expulso no último fim de semana após uma altercação com um membro da comissão técnica do Parma no final do empate sem gols na penúltima rodada.

Incapazes de vencer na visita ao Parma, que está na parte inferior da tabela, os napolitanos chegaram a perder virtualmente por 28 minutos a primeira colocação para a Inter, que ficou duas vezes em vantagem no placar contra a Lazio, antes de sofrer dois gols de empate marcados pelo veterano espanhol Pedro.

- Inzaghi também suspenso -

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, também ficará fora de campo contra o Como após se irritar com o árbitro, que marcou um pênalti para a Lazio aos 90 minutos.

Faltando oito dias para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, a Inter precisa vencer o Como, comandado por Cesc Fàbregas, que está há oito partidas sem perder, incluindo seis vitórias, para manter o título e chegar aos 21 títulos.

O Cagliari, que já garantiu a permanência na Serie A após perder por 4 a 0 para o Napoli no primeiro turno em casa, viaja para o estádio Diego Armando Maradona como a vítima perfeita, em teoria.