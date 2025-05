Norueguês Joachim Trier traz sua 'família' de atores e Elle Fanning para Cannes

"Os atores são meus amigos. Sei que eles estavam meio que representando os personagens e meio que sendo eles mesmos. E que também estavam lidando com suas próprias questões", explicou ele em entrevista à AFP.

"Nós também éramos uma família", afirmou Trier.

Em "Sentimental Value", na disputa pela Palma de Ouro, ele filmou os meandros de uma família, com o retorno do pai (Stellan Skarsgard), um diretor veterano que se separou da mãe anos atrás e agora quer fazer um filme com uma de suas duas filhas (Renate Reinsve), atriz de teatro. O diretor convence uma estrela conhecida (Elle Fanning) a se juntar ao elenco.

Fanning desempenha quase que seu próprio papel. "Não há muitas estrelas de Hollywood que queiram participar de pequenos filmes noruegueses", brincou Trier.

- "Uma grande fã" -

No entanto, assim como sua personagem no filme, Fanning consegue o papel porque é fã do cineasta norueguês. Ela voou para Oslo entre as gravações do filme biográfico de Bob Dylan, "Um Completo Desconhecido", e o novo filme "Predador" na Nova Zelândia.