Patagônia argentina em guerra contra medida de Milei que ameaça sua indústria

Uma rajada de vento atinge a trabalhadora Claudia Tigüel, acampada do lado de fora de uma fábrica no sul da Argentina. Na região, milhares de pessoas lutam para manter a produção de celulares, ameaçada por uma medida do presidente Javier Milei. "As fábricas são a minha vida", diz.

Em Tierra del Fuego, um arquipélago a 1.000 km da Antártida, as indústrias estabelecidas sob isenções fiscais são principalmente do setor eletrônico.

Mas um decreto de Milei, um economista ultraliberal que defende o livre mercado, determinou na última terça-feira a eliminação gradual de impostos sobre telefones importados para incentivar preços mais competitivos.