Preços do petróleo caem, entre orçamento dos EUA e Opep+

As cotações do petróleo perderam terreno nesta quinta-feira (22), afetadas pelo orçamento dos Estados Unidos e pelos rumores de um novo aumento da produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho caiu 0,72%, para 64,44 dólares. Já seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, recuou 0,60%, para 61,20 dólares.

O presidente americano Donald Trump comemorou nesta quinta-feira a aprovação na Câmara dos Representantes de seu megaorçamento, que inclui a prorrogação dos créditos fiscais de seu primeiro mandato.