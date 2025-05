Refém libertada em Gaza arrecada mais de US$ 600 mil para 'construir' seu futuro

Katz-Asher foz parte dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro, durante o ataque sangrento do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, que desencadeou na atual guerra de Gaza.

Ela foi sequestrada junto com suas duas filhas, de 4 e 6 anos, no kibutz Nir Oz. As três foram libertadas em 25 de novembro de 2023 como parte da primeira trégua.

Em 7 de outubro de 2023, Katz-Asher testemunhou a morte de sua mãe, Efrat Katz, morta por engano, na fronteira da Faixa de Gaza, por um helicóptero israelense que disparava contra o veículo em que haviam sido sequestradas.

Ela também foi ferida pelas balas e recebeu tratamento sem anestesia em Gaza, segundo seu depoimento.

Seu irmão, Ravid Katz, também morreu no ataque ao kibutz e o Exército israelense trouxe seu corpo de Gaza em julho de 2024.

Doron Katz-Asher, separada de seu marido, deu à luz a terceira filha do casal, há dois meses.