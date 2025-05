Rússia afirma que derrubou 35 drones ucranianos direcionados contra Moscou

Como é habitual durante este tipo de ataque, os principais aeroportos da capital (Sheremetievo, Domodiedovo e Vnukovo) interromperam temporariamente suas atividades, anunciou a agência russa de aviação civil Rosaviatsia.

Na quarta-feira, a Ucrânia lançou 27 drones contra a capital russa, que também foram neutralizados, informou Sobyanin.

Rússia e Ucrânia executam ataques aéreos quase todas as noites, apesar dos esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo no conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva em larga escala de Moscou contra o país vizinho.

