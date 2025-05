Seca extrema prejudica fauna e turismo nos Everglades da Flórida

As consequências são fatais para peixes como o achigã e o bagre, e forçam jacarés, tartarugas e cobras a migrar em busca de água, colocando-os em risco de morrer devido ao calor, acrescenta Jones.

Nesse ecossistema, lar de mais de 2.000 espécies de animais e plantas, a baixa de água é frequente no final da estação seca no sul da Flórida, que vai de outubro a meados de maio.

Mas, nos últimos meses, houve menos chuvas do que em um ano normal e as condições de seca estão mais extremas, diz Robert Molleda, meteorologista responsável pelo escritório do serviço meteorológico dos EUA em Miami.

O impacto não foi apenas sobre a vida selvagem local. Jones não pôde fazer nenhum passeio de barco nos últimos 32 dias, quando normalmente tem o maior número de clientes, e sua empresa perdeu cerca de 50.000 dólares (282,8 mil reais na cotação atual).

"Este será um ano muito difícil para nós do ponto de vista financeiro", lamenta o empresário, que não se lembra de uma seca tão severa desde 2009.

- Ecossistema vulnerável -

De acordo com Steve Davis, cientista-chefe da Everglades Foundation, uma ONG que trabalha para proteger o pântano, situações como a atual foram exacerbadas por práticas humanas inadequadas na região.