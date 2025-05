Sopro de otimismo na Síria após levantamento das sanções

Durante os 14 anos de guerra civil, as sanções ocidentais afetaram qualquer entidade que lidava com instituições financeiras ligadas ao antigo governo.

Ele agora espera que "a economia síria comece a se recuperar (...), que os comerciantes possam novamente transferir fundos diretamente para o exterior sem dificuldade e que os expatriados possam enviar dinheiro para suas famílias".

O sistema bancário sírio foi excluído dos mercados internacionais depois que os ativos do banco central foram congelados e toda a interação com o banco central foi proibida.

Desde que Donald Trump anunciou o levantamento das sanções, a libra síria se recuperou, sendo negociada a 8.500 libras por dólar no mercado clandestino, depois de ter atingido anteriormente 13.000 libras por dólar.

No entanto, os especialistas acreditam que essa é uma melhora pontual devido ao efeito psicológico do levantamento das sanções.

- "Com um clique" -

Mohammed al-Halabi, um graduado em economia de 25 anos, espera que, a partir de agora, as transferências possam ser feitas "com um clique, como em qualquer outro país", e não por meio do mercado clandestino, onde quase um terço do valor é de comissão.