Supremo dos EUA veta financiamento de escolas religiosas com dinheiro público

Os conservadores têm maioria de 6 a 3 na mais alta corte do país, mas a juíza Amy Coney Barrett, designada por Trump, se absteve do caso, possivelmente devido a ligações prévias com as partes.

Os votos dos juízes não foram publicados, mas o presidente da Suprema Corte, o conservador John Roberts, pode ter se inclinado à posição dos três juízes progressistas.

O caso foi apresentado pela organização conservadora Alliance Defending Freedom (ADF).

Nos últimos anos, os conservadores da Suprema Corte têm dado apoio à ampliação do papel da religião no espaço público.

O tribunal emitiu uma série de sentenças que apagam os limites entre Igreja e Estado, autorizando, por exemplo, que um técnico de futebol de uma escola rezasse em campo depois de cada partida.

Também permitiu aos pais usarem vales do governo para pagar pela educação dos filhos em escolas religiosas privadas.