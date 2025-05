Supremo Tribunal da Itália decide a favor de mães do mesmo gênero

O Supremo Tribunal em Roma "considerou discriminatório não reconhecer ambas as mães", uma decisão que "se torna lei de fato", disse à AFP o advogado Michele Giarratano.

As uniões civis foram legalizadas na Itália em 2016, mas a lei sobre direitos parentais para casais do mesmo gênero tem sido ambígua.

Incentivados por várias decisões judiciais, as prefeituras locais têm registrado tanto as mães biológicas quanto as não biológicas nas certidões de nascimento nos últimos anos.

Mas, em 2023, o Ministério do Interior ordenou que os municípios parassem de transcrever certidões de crianças nascidas no exterior por meio de gestação subrogada.

Em resposta, os promotores públicos de todo o país começaram a contestar as certidões de nascimento de crianças nascidas no exterior ou na Itália de pais do mesmo gênero, independentemente de haver ou não gestação subrogada envolvida.

As mães não biológicas corriam o risco de perder o acesso aos filhos se a parceira morresse ou o relacionamento terminasse, além de enfrentar dificuldades diárias, como não poder levar a criança ao médico sem o consentimento da outra mãe.