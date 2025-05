Suspeito de matar funcionários de embaixada israelense nos EUA é acusado de assassinato

Mas, nesta quinta, Netanyahu acusou França, Reino Unido e Canadá de encorajarem os militantes, dizendo que "querem que Israel se retire e aceite que o exército de assassinos em massa do Hamas sobreviva, se reconstrua e repita o massacre de 7 de outubro".

- 'O antissemitismo' -

Segundo a polícia, Rodriguez foi visto caminhando do lado de fora do museu antes do ataque. Ele se aproximou de suas vítimas, que estavam de costas para ele, e atirou 21 vezes, conforme consta nos documentos judiciais.

Ele atirou várias vezes contra o casal quando os dois já estavam no chão, e abriu fogo novamente contra Milgrim quando ela tentou se afastar.

Testemunhas contaram que o pessoal de segurança, em princípio, confundiu o homem com uma vítima do ataque e permitiu que ele entrasse no museu, onde inicialmente foi consolado por outras pessoas.

"O fizeram se sentar. 'Você está bem? Atiraram em você? O que aconteceu?' E ele respondeu: 'Que alguém chame a polícia!'", declarou Yoni Kalin, que estava no museu, à imprensa americana.