Wall Street fecha quase estável em meio a temores por debate orçamentário nos EUA

No início da sessão, a atenção dos operadores se concentrou no aumento dos rendimentos no mercado de títulos, preocupados com o impacto que o projeto de lei orçamentária do republicano Trump poderia ter no déficit fiscal americano.

"Mas o mercado se recuperou ao longo do dia", disse à AFP Victoria Fernández, da Crossmark Global Investments.

Após chegar a seu recorde desde 2007 no início do dia, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 30 anos recuou e, por fim, situava-se em 5,05%, por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília).

Os títulos de 10 anos estavam em 4,54%, em comparação com os 4,60% do dia anterior. Durante a sessão, chegou a subir até 4,62%.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta o megaprojeto de lei orçamentária impulsionado por Trump, que espera cumprir algumas de suas principais promessas de campanha, como a extensão dos enormes benefícios fiscais do seu primeiro mandato.

Segundo diversos analistas independentes, a extensão dessas isenções poderia aumentar o déficit federal de 2 a 4 trilhões de dólares (entre 11 e 22 trilhões de reais, na cotação atual) na próxima década.