Armeira condenada por morte no set de 'Rust' deixa a prisão

Hannah Gutierrez, a armeira condenada pelo disparo fatal no set de filmagem de "Rust", protagonizado por Alec Baldwin, saiu de prisão nesta sexta-feira (23) sob liberdade condicional, informaram as autoridades.

Gutierrez, responsável pelas armas usadas na gravação do filme no sudoeste dos Estados Unidos, carregou o revólver que Baldwin usou em um ensaio em outubro de 2021, no qual uma bala real foi disparada e feriu fatalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

A armeira, também conhecida como Hannah Gutierrez-Reed, foi condenada em abril do ano passado a 18 meses de prisão por homicídio culposo.