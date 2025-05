Assaltantes de Kim Kardashian não voltarão à prisão por roubo milionário de 2016 em Paris

Nove homens e uma mulher foram julgados desde o fim de abril pelo roubo à mão armada das joias da superestrela, avaliadas em 10 milhões de dólares (R$ 57 milhões).

Kardashian, que na época tinha 35 anos, foi ameaçada com uma arma na cabeça, amarrada e amordaçada. A imprensa francesa chegou a descrever o caso como "o roubo do século".

Todas as penas foram inferiores às solicitadas pelo Ministério Público, que havia pedido até dez anos de prisão para quatro dos réus nesta semana.

Aomar Ait Khedache, de 69 anos, considerado o líder do grupo, recebeu a pena mais severa: três anos de prisão em regime fechado, além de cinco anos com sursis. No entanto, devido ao tempo já cumprido, ele não retornará à prisão ? assim como os demais condenados.

Outros dois acusados de fornecer informações sobre o paradeiro da influenciadora foram absolvidos.

- "Sinto muito" -

"As sentenças são bastante indulgentes; acredito que os senhores compreendem que causaram danos", declarou o presidente do tribunal, David De Pas, ao anunciar os veredictos.