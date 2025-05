Billy Joel cancela shows por condição neurológica

As datas da turnê incluem vários shows no Reino Unido, assim como uma agenda apertada pelos Estados Unidos, entre julho de 2025 e julho de 2026, quando terminaria sua ambiciosa série de apresentações em Charlotte, na Carolina do Norte.

A equipe de Joel acrescentou que "a condição foi agravada pelos shows recentes, o que provocou problemas de audição, visão e equilíbrio".

"Lamento sinceramente decepcionar nosso público e agradeço a compreensão", escreveu Joel, conhecido pelos hits 'Piano Man", "You May Be Right", "Uptown Girl" e "We Didn't Start the Fire".

mdo-gw/md/dg/mel/lm/mvv

© Agence France-Presse