Defesa Civil de Gaza registra 16 mortes em bombardeios israelenses

O Exército israelense afirmou que suas forças atacaram "complexos militares, instalações de armazenamento de armas e posições de atiradores" em Gaza e que a Força Aérea bombardeou mais de 75 "alvos terroristas".

Israel rompeu uma trégua de quase dois meses em 18 de março e retomou a ofensiva em larga escala em Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza informou na quinta-feira que pelo menos 3.613 pessoas morreram no território desde o fim da trégua.

A guerra começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, que deixou 1.218 mortos e 251 sequestrados, segundo as autoridades israelenses.

A campanha de represália israelense contra Gaza provocou mais de 53.700 mortes no território palestino, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, número que a ONU considera confiável.

