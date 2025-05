Fotógrafa mexicana Graciela Iturbide vence o Prêmio Princesa das Astúrias das Artes

A jovem fotógrafa começou a acompanhá-lo por todo o México no início da década de 1970, mas logo seguiu seu próprio caminho, o que a levou a explorar profundamente seu país, assim como vários lugares na América Latina e ao redor do mundo, retratados em suas icônicas imagens em preto e branco.

"Para mim, as fotos são a forma (...) de conhecer o mundo. E você vai do ser humano para a paisagem. E agora o começo do mundo", disse ela em entrevista à AFP em 2022.

- "Paixão e disciplina" -

Com uma produção premiada, Iturbide é autora de obras clássicas da fotografia contemporânea, como sua série sobre os índios seri no deserto de Sonora (noroeste do México, 1978), ou seu livro "Juchitán de las mujeres", sobre uma cidade no estado de Oaxaca, no sul do país.

Suas lentes, no entanto, também produziram outras imagens aclamadas capturadas ao redor do mundo, como a série sobre a Índia que ela fez com o brasileiro Sebastião Salgado.

"Para ser um bom fotógrafo, você precisa de paixão e disciplina, nada mais. E pode ser aí na sua casa, se você quiser. Mas, claro, se você quiser ver o mundo e tiver uma câmera, isso é maravilhoso", explicou em entrevista à AFP.