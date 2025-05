Governo do Sudão nega uso de armas químicas após acusação dos EUA

Dezenas de milhares de pessoas morreram por conta desta guerra e 13 milhões foram deslocadas. As Nações Unidas a consideram como a "pior crise humanitária" na atualidade.

Os Estados Unidos fizeram um chamado na quinta-feira "ao governo do Sudão a cessar o uso de armas químicas", sem esclarecer a data ou o lugar em que teriam sido usadas, e a respeitar seus compromissos internacionais.

Segundo um informe do jornal The New York Times em janeiro, que citou altos cargos dos EUA, o Exército do Sudão usou armas químicas ao menos em duas ocasiões contra paramilitares em regiões remotas do país.

O Departamento de Estado também indicou que irá impor sanções ao país africano, "que incluirão restrições às exportações americanas e ao acesso às linhas de crédito do governo dos Estados Unidos".

Na prática, o efeito será limitado, já que tanto o chefe do Exército como o líder dos paramilitares já estão sob sanções dos EUA.

bur-nda/tp/hgs/eg/jmo/aa