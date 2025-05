Irmãos Dardenne entram em cena no último dia da competição em Cannes

Os irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne entram em cena nesta sexta-feira (23) com "Jeunes mères", um drama sobre mães solteiras, no último dia da mostra competitiva do Festival de Cannes.

Após 10 dias e 20 filmes já exibidos, Cannes virou um caldeirão de rumores sobre a difícil escolha que o júri, presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, precisa tomar, antes de anunciar os vencedores do festival no sábado.

Além de "Jeunes mères", Cannes encerra a competição oficial à noite com "The Mastermind", da americana Kelly Reichardt, sobre um roubo de obras de arte nos Estados Unidos turbulentos dos anos 1970, com o fantasma da guerra do Vietnã e a crise econômica como pano de fundo.