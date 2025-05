JBS anuncia dupla listagem de ações, em Wall Street e São Paulo

Em 2020, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) ordenou aos irmãos Batista o pagamento de 27 milhões de dólares (R$ 153 milhões, na cotação atual) por acusações de suborno.

Eles estiveram presos brevemente no Brasil em 2017 pelo suposto uso de informação privilegiada na Bolsa, mas foram absolvidos seis anos depois.

"A JBS tem uma história bem documentada de corrupção, suborno, fixação de preços, trabalho infantil, destruição ambiental e outras transgressões sérias", publicou na segunda-feira na rede social X o senador democrata Cory Booker.

Booker e outras legisladores americanos, incluindo o atual secretário de Estado Marco Rubio, recomendaram à SEC em julho que não autorizasse a listagem da JBS em Wall Street.

Fundada há 72 anos no interior do Brasil, a JBS gerencia 250 frigoríficos em 17 países, com mais de 300 mil clientes ao redor do mundo e emprega 280 mil funcionários.

Junto com outras gigantes da indústria da proteína animal como Marfrig e Minerva, foi acusada de supostamente contribuir para o desmatamento em algumas regiões do Brasil, como a Amazônia.