Às vésperas das eleições, líder da oposição venezuelana é preso

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou, nesta sexta-feira (23), a prisão do líder da oposição Juan Pablo Guanipa, a quem vinculou a uma suposta "rede terrorista" que atentaria contra as eleições legislativas e de governadores de domingo.

Guanipa vivia na clandestinidade e era colaborador próximo da líder da oposição María Corina Machado, que o chamava de "irmão".

O opositor foi membro do Parlamento eleito em 2015, controlado pela oposição. Foi vice-presidente em 2020, quando Juan Guaidó presidiu a Câmara e foi reconhecido como presidente interino da Venezuela pelos Estados Unidos, Colômbia e outros países.