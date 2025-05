Lukaku, McTominay, Anguissa, Meret, Raspadori: os destaques do título do Napoli

O veterano atacante belga de 32 anos chegou ao sul da Itália para substituir Victor Osimhen (o artilheiro do time campeão há dois anos) e cumpriu com folga seu papel, não apenas marcando gols (14 na Serie A), mas também como assistente.

Grande parte da responsabilidade pelo 'renascimento' de Lukaku também recai sobre Conte, talvez o treinador que melhor entendeu o gigante belga e com quem já conquistou o 'Scudetto' em 2021 pela Inter, quando era companheiro de Lautaro Martínez.

. McTominay: a revelação

Nada fazia supor que um jogador coadjuvante no Manchester United, que chegou no último dia da janela de transferências (por 30 milhões de euros/R$ 192,5 milhões pela cotação atual), se tornaria um dos principais protagonistas do 'Calcio' nesta temporada.

O escocês McTominay, de 28 anos, não só se adaptou perfeitamente à mudança de país e à vida em Nápoles, como também se tornou um dos jogadores-chave do time de Conte e um dos favoritos dos 'tifosi' napolitanos.

Vindo da segunda linha, apoiado por Anguissa e Lobotka, McTominay marcou 12 gols na Serie A, seu recorde pessoal. Para efeito de comparação, em nove temporadas no United ele fez apenas 19 gols.