Meio século após a morte de Franco, Espanha conserva símbolos da ditadura

"É para levar as mãos à cabeça", opina. "Não se entende que atualmente, em um Estado democrático, possamos conservar este tipo de monumentos", insiste, apontando para o 'Arco de la Victoria'.

Construído na década de 1950 para celebrar a vitória das tropas franquistas sobre a República na Guerra Civil (1936-1939), este monumento neoclássico - cujo significado é ignorado pela maioria dos turistas e moradores de Madri - na entrada oeste de Madri tem quase 50 metros de altura.

Ao lado do impressionante mausoléu do 'Vale de los Caídos', uma basílica construída por ordem de Franco a 50 quilômetros de Madri, integra o grupo de locais mais emblemáticos do franquismo, e contribuem para "manter uma ferida muito aberta", segundo Eduardo España.

- "Memória democrática" -

Após chegar ao poder depois de uma guerra civil que deixou centenas de milhares de mortos, Franco governou a Espanha com mão de ferro durante quase 40 anos. Depois de sua morte, em 20 de novembro de 1975, nenhuma autoridade do regime foi julgada: o período foi objeto de uma ampla anistia que beneficiou os dois lados.

Com o desejo de virar a página do passado doloroso, o governo do socialista José Luis Rodríguez Zapatero iniciou uma mudança em 2007 com a lei de "memória histórica", que obrigava as administrações locais a retirar os símbolos que faziam apologia da ditadura nos espaços públicos.