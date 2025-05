Neymar volta a jogar mas não consegue evitar eliminação do Santos na Copa do Brasil

Ausente durante cinco semanas por uma lesão, Neymar voltou aos gramados na quinta-feira, mas não conseguiu evitar a eliminação do Santos para o CRB na Copa do Brasil. Agora, o craque da Seleção aguarda a convocação do novo treinador do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti.

O atacante, de 33 anos, entrou aos 21 minutos do segundo tempo da partida disputada em Maceió.

A presença de Neymar em campo deu mais vigor ao ataque do 'Peixe', mas o jogador não conseguiu tirar o 0 a 0 do marcador.