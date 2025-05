Norte da Europa, assolado por uma seca excepcional

Como as temperaturas estão acima do normal, a atmosfera é "mais secante", o que implica "mais evapotranspiração", uma combinação de evaporação e transpiração das plantas, explicou o agrônomo Nicolas Guilpart. Isso faz com que as plantas precisem de mais água.

Diante esta situação, os agricultores apostam cada vez mais na irrigação.

"Até cerca de cinco anos atrás, nem sequer considerávamos a questão da irrigação no Norte", mas as coisas mudaram e "o rendimento pode variar até o dobro", destacou Sébastien De Coninck, um produtor de endívias de Beuvry-la-Forêt, no nordeste da França.

A irrigação permite "paliar essa falta de precipitações", apontou Guilpart, mas para realizá-la é preciso "ter outros recursos" necessários.

Para a irrigação, a água é extraída dos lençóis subterrâneos, de cursos de água próximos ou de depósitos.

