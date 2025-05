Opositor venezuelano próximo a Machado é detido por "terrorismo" contra eleição

"Não tenho certeza do que me acontecerá nas próximas horas, dias ou semanas. Mas do que tenho certeza é que venceremos a longa luta contra a ditadura", acrescentou.

Machado também reagiu na rede social: "Isso é TERRORISMO DE ESTADO, puro e simples", escreveu. "Guanipa é um homem CORAJOSO e ÍNTEGRO. É meu companheiro e meu irmão."

- 70 detidos -

Cabello informou ainda que até o momento 70 pessoas foram detidas em uma operação contra um suposto plano de sabotagem das eleições de domingo, nas quais serão eleitos 24 governadores e 285 deputados.

No anúncio da prisão de Guanipa, mencionou a detenção de outros 11 indivíduos. Também citou a prisão de um equatoriano, um argentino, um sérvio, um alemão e "alguns" paquistaneses.

Segundo ele, o suposto plano consistia em colocar explosivos em hospitais, estações de metrô, delegacias e instalações elétricas. Cabello afirmou que as autoridades apreenderam armas, detonadores e dinheiro em espécie. Disse ainda que o financiamento provinha do narcotráfico colombiano.