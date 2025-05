Panamá registra protesto contra prisão de sindicalistas

Os sindicatos protestam contra uma reforma recente da Seguridade Social e outras medidas de Mulino, entre elas um acordo com Washington que permite o envio de tropas americanas ao país para ajudar a defender o Canal do Panamá.

O presidente se recusa a dialogar com o Suntracs, o qual classifica de "máfia". Além disso, assegura que as prisões foram ordenadas pelo Ministério Público, e não o governo.

"Eu não investigo ninguém nem mando prender ninguém", indicou o dirigente na quinta-feira.

No entanto, a professora Damaris Frutos, de 59 anos, disse à AFP na marcha que as autoridades "intimidam nossos dirigentes com o objetivo de enfraquecer as associações".

