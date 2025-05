Pastor islandês e cães de filme espanhol vencem prêmios caninos em Cannes

Um cão pastor que aparece no drama familiar islandês "The love that remais" venceu o prêmio de Melhor Ator Canino em Cannes nesta sexta-feira (23), enquanto o prêmio do júri foi concedido a dois cães da produção espanhola "Sirat".

O "Palm Dog" - um jogo de palavras com a "Palma de Ouro" que será concedida ao Melhor Filme no sábado - é uma homenagem aos cães que aparecem nas telonas, e que completa 25 anos em 2025.

O diretor islandês Hlynur Pálmason escolheu seu próprio cão, Panda, para "The love that remains", sua história emocionante sobre um casal que se separa e precisa lidar com o impacto em sua família.