Prêmio para a primeira obra chechena em Cannes e para documentário sobre Assange

Entre os convidados que o acompanharam nessa estreia mundial estava o ex-presidente equatoriano Rafael Correa, cujo governo concedeu asilo a Assange durante sete anos na embaixada equatoriana em Londres.

Já premiado com o prêmio do júri da Semana da Crítica na quarta-feira, "Imago", primeiro longa-metragem de Déni Oumar Pitsaev, é um documentário autobiográfico que acompanha o cineasta depois que ele herda um pequeno pedaço de terra no vale de Pankisi, na Geórgia, do outro lado da fronteira com a Chechênia, no sul da Rússia.

"Um sonho que gera debate em sua família, reavivando o fogo dos conflitos latentes e os traumas passados dessa comunidade desgarrada", descrevia a Semana da Crítica ao apresentar sua seleção.

Nascido em 1986, Déni Oumar Pitsaev cresceu entre Grozni, São Petersburgo e Almaty (Cazaquistão). Após fazer universidade em Paris, se orientou para o cinema. Atualmente, vive entre Paris e Bruxelas.

pel/fbe/jz/es/pb/dd/aa

© Agence France-Presse