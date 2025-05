Real Madrid confirma saída de Ancelotti

O Real Madrid confirmou nesta sexta-feira (23) a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti, já anunciado como o próximo treinador da Seleção do Brasil.

"O Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para finalizar sua etapa como treinador do Real Madrid. Nosso clube quer expressar seu agradecimento e seu carinho a quem é uma das grandes lendas do Real Madrid e do futebol mundial", afirmou o clube em um comunicado.

Em seis temporadas, divididas em duas etapas, Ancelotti se tornou um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do clube: 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 2 Campeonatos da Espanha, 2 Copas do Rei e 2 Supercopas da Espanha.