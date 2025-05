Ronaldo vende Valladolid a grupo de investimentos americano

O Real Valladolid anunciou, nesta sexta-feira (23), a venda do pacote majoritário de ações até agora em poder do ex-jogador Ronaldo a um "grupo investidor americano com o apoio financeiro de um fundo europeu".

"O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, comunica a assinatura de um acordo para a transmissão do pacote majoritário de ações do Clube a um grupo de investimento americano com o apoio financeiro de um fundo europeu", explicou a entidade em seu comunicado.

O clube, que caiu nesta temporada para a segunda divisão espanhola após terminar como lanterna - apenas 16 pontos em 37 partidas de La Liga, faltando a última rodada a ser disputada -, dará mais detalhes nos próximos dias sobre o novo projeto que marcará uma nova etapa.