Rússia afirma que derrubou 112 drones ucranianos

Rússia e Ucrânia travam uma batalha com drones explosivos lançados quase diariamente desde que Moscou iniciou uma ofensiva contra a ex-república soviética há mais de três anos.

Desde quarta-feira, os ataques se intensificaram dos dois lados, com os drones ucranianos apontando especialmente contra a capital russa, que pouco havia sido atacada até o momento, o que paralisou os aeroportos de Moscou em vários momentos.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou os apelos de Kiev, Washington e de países europeus por um cessar-fogo duradouro.

A Rússia controla quase 20% do território da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia anexada desde 2014.

O balanço do conflito é de pelo menos dezenas de milhares de mortos. Os combates forçaram milhões de ucranianos a fugir de cidades e vilarejos do leste e sul do país.

