Rússia questiona eventuais negociações sobre a Ucrânia no Vaticano

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, expressou dúvidas nesta sexta-feira (23) sobre uma eventual negociação com a Ucrânia no Vaticano, depois que Estados Unidos, Itália e o papa Leão XIV expressaram a esperança de que a cidade-Estado receba as conversações.

"Não seria muito elegante que países ortodoxos discutissem em território católico temas relacionados a eliminar as causas fundamentais (do conflito)", disse Lavrov.

"Para o próprio Vaticano não seria muito cômodo, nas atuais circunstâncias, receber delegações de países ortodoxos", acrescentou.