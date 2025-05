Sistema meteorológico de aeroporto estava inoperante durante acidente na Califórnia

O sistema meteorológico do aeroporto próximo ao local onde um avião particular caiu no sul da Califórnia nesta quinta-feira (22) estava fora de serviço, informaram os investigadores.

O Cessna 550 estava a caminho do Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, em San Diego, mas caiu em um bairro próximo na madrugada de ontem, com seis pessoas a bordo, segundo autoridades.

O investigador da Junta Nacional de Segurança do Transporte (NTSB) Dan Baker disse hoje que o sistema meteorológico do aeroporto de destino "estava inoperante na hora do acidente, devido a uma falha de energia não relacionada".