Tarifas, ameaças, delações: o quebra-cabeças de Trump para pressionar o México

No entanto, esse fato, suscitado em meio à sangrenta guerra interna do cartel, faz parte, segundo analistas, de um plano mais amplo de Trump para pressionar o México em diversos âmbitos: desde as tarifas até a ameaça de enviar tropas para matar os traficantes.

Quais são as outras peças?

Trump ameaça sistematicamente com tarifas o México e Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio T-MEC, acusando-os de tolerar a entrada de drogas e migrantes irregulares aos Estados Unidos.

Designou como terroristas seis carteis mexicanos, incluindo Sinaloa e Jalisco Nova Geração, os mais poderosos do país.

Também enviou dois navios de guerra ao Golfo do México e à costa oeste para tarefas de segurança fronteiriça, e acusou Sheinbaum de ter "medo" dos carteis depois que a presidente rejeitou sua oferta de enviar militares para combatê-los.

A "soberania é inviolável", respondeu Sheinbaum, que, apesar disso, assegura que Trump, com quem trocou sete telefonemas, foi respeitoso com o México.