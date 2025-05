Trump assina decretos para impulsionar energia nuclear civil nos EUA

O interesse de Trump em impulsionar a mineração e o enriquecimento de urânio também reflete o fato de os Estados Unidos importarem a maior parte deste metal necessário para alimentar as centrais nucleares.

Os Estados Unidos compraram a maior parte do urânio de Canadá, Austrália, Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão em 2023, mas, em 2024, proibiu as importações da Rússia devido à invasão da Ucrânia por parte de Moscou.

A energia nuclear experimentou um ressurgimento nos últimos anos na medida em que os países buscam fontes energéticas livres de carbono e enfrentam o aumento de preços pela guerra na Ucrânia.

A França, que continua sendo o país mais nuclearizado por habitante, com 57 reatores, anunciou em 2022 um novo programa de seis ou até 14 reatores, o primeiro esperado para 2038.

A China está empatada atualmente com a França, com 57 reatores em seu território, e tem outros 27 em construção. A Rússia, por sua vez, continua sendo o maior país exportador de usinas nucleares, com 26 reatores em construção, dos quais seis estão em seu próprio território.

dk-aue-ad/nn/rpr/am