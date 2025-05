Venezuela avançará 'com sanções ou sem sanções', diz filho de Maduro

Nicolás Maduro Guerra, filho do venezuelano Nicolás Maduro, disse, nesta sexta-feira (23), que a Venezuela avançará "com sanções ou sem sanções" americanas, que pesam sobre o país sul-americano.

O também deputado fez essa afirmação a poucos dias do vencimento das licenças que o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu a multinacionais petrolíferas para que pudessem operar na Venezuela em meio ao embargo imposto em 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump.

"Vamos avançar no país com sanções ou sem sanções. Se for sem sanções, é mais fácil. Se for com sanções, temos um plano. Sempre estivemos preparados para este tema, viemos nos preparando", disse Maduro Guerra em um encontro com veículos de imprensa, entre eles a AFP, dois dias antes das eleições legislativas e regionais na Venezuela.