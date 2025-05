Vini Jr. se despede de Ancelotti no Real Madrid: "Te espero no Brasil"

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no dia 12 de maio que Ancelotti seria o novo técnico da seleção 'canarinho'.

"Construímos coisas que vão além do futebol. Você me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei. Hoje, é muito difícil dizer adeus. O vestiário do Madrid vai sentir muitas saudades suas. Eu vou sentir muito a sua falta. Mas, ao mesmo tempo, me alegre saber que já temos data para nosso reencontro: agora, vestino juntos a camisa da seleção brasileira. Esse é o destino. Eu te espero no Brasil!", conclui.

Dois dias após sua última partida como técnico do Real Madrid contra a Real Sociedad no sábado, Ancelotti viajará para o Rio de Janeiro para começar sua nova etapa na carreira.

O técnico italiano agora tem duas partidas a disputar pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026: contra o Equador, no dia 5 de junho, e contra o Paraguai, no dia 10 do mesmo mês.

