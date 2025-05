Wall Street fecha em baixa, em meio a novas ameaças tarifárias de Trump

No entanto, a maioria dos analistas considera pouco realista, a curto prazo, a ideia de que a Apple transfira sua produção para os EUA.

No mercado de títulos, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caiu levemente, ficando em torno de 4,51% às 20h20 GMT, frente aos 4,53% do dia anterior. O rendimento dos títulos de 30 anos ficou em 5,03%.

As ações da gigante siderúrgica US Steel dispararam +21,61%, para 52,17 dólares, após Trump anunciar que havia fechado uma "parceria" com sua rival japonesa Nippon Steel.

A fabricante aeronáutica Boeing perdeu terreno (-0,52% a 202,36 dólares) apesar de um acordo com o governo dos EUA para encerrar processos penais relacionados a dois acidentes fatais de seus aviões em 2018 e 2019.

A gigante americana de semicondutores Nvidia também registrou queda: -1,16%, fechando a 131,29 dólares.

Os investidores também se preparam para um fim de semana prolongado, já que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e a Bolsa de Nova York permanecerá fechada.