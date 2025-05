Acidente de ônibus deixa 10 universitários mortos na Colômbia

No total, 26 passageiros viajavam no ônibus que partiu do departamento de Tolima (oeste) para Quindío.

Estamos tentando "estabelecer as condições deste lamentável acidente", disse o comandante policial Luis Fernando Atuesta sobre o ocorrido, no qual o motorista perdeu o controle do ônibus.

As equipes de resgate trabalham no local e os feridos foram transferidos para centros médicos.

Em 2024, a Colômbia registrou uma média de 22 mortes diárias por acidentes de trânsito, segundo a autoridade rodoviária nacional.

