Bombardeio americano mata cinco membros da Al-Qaeda no Iêmen

Um bombardeio matou cinco membros do grupo extremista Al-Qaeda no sul do Iêmen, informaram neste sábado (24) fontes das forças de segurança iemenitas, que acusaram as forças militares dos Estados Unidos pelo ataque.

As autoridades dos Estados Unidos não comentaram a informação.

"Cinco membros da Al-Qaeda foram eliminados em um ataque americano na noite de sexta-feira", declarou uma fonte das forças de segurança da província de Abyan, vizinha de Aden, sede do governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional.