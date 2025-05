Bombardeio israelense mata 9 filhos de casal de médicos em Gaza

Os funerais das crianças foram realizados no hospital Nasser, de acordo com imagens da AFP. Munir al Bursh, diretor-geral do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, disse no X que o ataque ocorreu pouco depois de Hamdi al Najjar levar sua esposa ao trabalho.

"Poucos minutos após o seu retorno, um míssil atingiu sua casa", disse ele, acrescentando que o médico estava "atualmente em tratamento intensivo".

Israel intensificou sua campanha aérea e terrestre na Faixa de Gaza em meados de maio com o objetivo de acabar com o Hamas, assumir o controle do território palestino e libertar os reféns israelenses que ainda são mantidos ali.

Os reféns foram sequestrados no ataque sem precedentes de comandos do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra atual.

- Alvos terroristas -

Bassal havia apontado anteriormente que "pelo menos 15 palestinos, incluindo mulheres e crianças, morreram em bombardeios israelenses" neste sábado na Faixa de Gaza, onde 2,4 milhões de habitantes enfrentam grave escassez de água, alimentos e medicamentos.