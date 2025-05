Bombardeio israelense mata nove filhos de casal de médicos em Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste sábado (24) que um bombardeio israelense matou nove filhos de um casal de médicos em Khan Yunis, no sul do território palestino, e o Exército israelense afirmou estar avaliando os relatos.

"Ontem, sexta-feira 23 de maio de 2025, nossas equipes transferiram [para o hospital] os corpos de 9 crianças mártires, alguns deles carbonizados, da casa do doutor Hamdi Al Najjar e de sua esposa, a doutora Alaa Al Najjar", declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz do organismo de resgate.

"A ocupação israelense atacou a casa (...) no bairro Gizan Al Najjar em Khan Yunis", no sul do território palestino sitiado e devastado, acrescentou.