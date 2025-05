Defesa Civil de Gaza anuncia seis mortes em ataques israelenses

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste sábado (24) que seis pessoas morreram, incluindo dois menores de idade, em bombardeios noturnos no centro e no sul do território palestino sitiado, onde Israel intensifica sua ofensiva.

"Nossas equipes transportaram pelo menos seis mortos", declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz de organismo de primeiros socorros.

Segundo o porta-voz, "quatro mortos" ? um casal e duas crianças da mesma família ? e "dezenas de feridos" foram levados para hospitais após um bombardeio aéreo durante a madrugada contra uma residência no bairro Amal de Khan Yunis, no sul do território palestino.