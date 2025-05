Dezenas de milhares de pessoas seguem isoladas por inundações na Austrália

Dezenas de milhares de australianos continuavam isolados e milhares de residências permaneciam sem energia elétrica neste sábado (24), alguns dias após tempestades torrenciais no leste do país que provocaram inundações.

As enchentes registraram diminuição, mas vários avisos de emergência permanecem em vigor no estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney.

Os serviços locais de emergência calculam que 10.000 imóveis foram danificados pelas inundações. Além disso, quase 50.000 pessoas ainda estariam isoladas.